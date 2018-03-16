Погода на вихідні: майже по всій Україні вдарять морози (карта)

12:00, 16 березня 2018
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Місцями до -16°.

На вихідних в Україні похолодає / УНІАН
На вихідних в Україні похолодає / УНІАН

На вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці пройде сніг, температура повітря вночі -12°, вдень -3°. У неділю мінлива хмарність, -12°...-9°.

Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер

У Львові завтра пройде сніг, вночі -10°, вдень -3°. У неділю також очікуються опади, -11°...+-6°.

У Луцьку в суботу вночі -9°, вдень -4°, снігопад. У неділю вночі -10°, вдень -6°, пройде сніг.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -12°...+2°. У неділю до -12°, пройде сніг.

В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі 0°, вдень +17°. У неділю -7°...+4°.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -11°, вдень +4°. У неділю -10°...-8°, також очікуються опади.

Прогноз на 17 березня / УНІАН
Прогноз на 17 березня / УНІАН
Прогноз на 18 березня / УНІАН
Прогноз на 18 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде сніг з дощем. Температура вночі -4°, вдень +10°. У неділю снігопад, температура повітря -3°...+5°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +12°...+16°. У неділю +7°...+9°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +4°, вдень +6°. У неділю без опадів, температура до +10°.

У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -4°, вдень +8°. У неділю температура до -4°, снігопад.

У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ, температура вночі -4°, вдень +7°. У неділю -5°...-1°, пройде сніг.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -16°. У неділю також очікуються опади, вночі -15°, вдень -14°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде сніг, вночі -11°, вдень +1°. У неділю снігопад, вночі -11°, вдень до -8°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -9°. У неділю температура до -11°, пройде сніг.

У Сваляві завтра снігопад, -10°, в неділю також очікуються опади, температура повітря -9° ...-6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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