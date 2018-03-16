Погода на вихідні: майже по всій Україні вдарять морози (карта)
Місцями до -16°.
На вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці пройде сніг, температура повітря вночі -12°, вдень -3°. У неділю мінлива хмарність, -12°...-9°.
Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер
У Львові завтра пройде сніг, вночі -10°, вдень -3°. У неділю також очікуються опади, -11°...+-6°.
У Луцьку в суботу вночі -9°, вдень -4°, снігопад. У неділю вночі -10°, вдень -6°, пройде сніг.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -12°...+2°. У неділю до -12°, пройде сніг.
В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі 0°, вдень +17°. У неділю -7°...+4°.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -11°, вдень +4°. У неділю -10°...-8°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу пройде сніг з дощем. Температура вночі -4°, вдень +10°. У неділю снігопад, температура повітря -3°...+5°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +12°...+16°. У неділю +7°...+9°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють дощ, температура вночі +4°, вдень +6°. У неділю без опадів, температура до +10°.
У Краматорську у суботу пройде дощ, температура вночі -4°, вдень +8°. У неділю температура до -4°, снігопад.
У Сєвєродонецьку завтра очікується дощ, температура вночі -4°, вдень +7°. У неділю -5°...-1°, пройде сніг.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -16°. У неділю також очікуються опади, вночі -15°, вдень -14°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде сніг, вночі -11°, вдень +1°. У неділю снігопад, вночі -11°, вдень до -8°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -9°. У неділю температура до -11°, пройде сніг.
У Сваляві завтра снігопад, -10°, в неділю також очікуються опади, температура повітря -9° ...-6°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+26°... +15°
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Донецьк+28°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +8°
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Київ+22°... +13°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+28°... +17°
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Луцьк+19°... +9°
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Львів+18°... +8°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+22°... +12°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+25°... +14°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+23°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+21°... +11°