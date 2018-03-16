На сході Китаю розпочався сезон цвітіння вишні (фото, відео)

Разом з вишнями почали цвісти груші і сливи.

Ілюстрація / REUTERS

У східних регіонах Китаю розпочався сезон цвітіння вишні.

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Дерева в національних парках вкрилися білими, рожевими і червоними пелюстками, йдеться в сюжеті ТСН.

Разом з вишнями почали цвісти груші і сливи. Гарна погода вивела на вулиці тисячі китайців, в регіон також їдуть туристи - все заради фотографії в біло-рожевих кольорах.

Цвітіння вишні в Китаї / REUTERS

Нагадаємо, у Мукачеві в листопаді зацвіла сакура. На дереві поряд з пожовклим листям рожеві розпустилися квіти.