На сході Китаю розпочався сезон цвітіння вишні (фото, відео)

13:44, 16 березня 2018
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Разом з вишнями почали цвісти груші і сливи.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У східних регіонах Китаю розпочався сезон цвітіння вишні.

У Києві зацвіла магнолія (фото)

Дерева в національних парках вкрилися білими, рожевими і червоними пелюстками, йдеться в сюжеті ТСН.

Разом з вишнями почали цвісти груші і сливи. Гарна погода вивела на вулиці тисячі китайців, в регіон також їдуть туристи - все заради фотографії в біло-рожевих кольорах.

Цвітіння вишні в Китаї / REUTERS
Цвітіння вишні в Китаї / REUTERS

Нагадаємо, у Мукачеві в листопаді зацвіла сакура. На дереві поряд з пожовклим листям рожеві розпустилися квіти.

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