Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карапатх зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 17-18 березня у Карпатах очікується лавинна небезпека.

Читайте також Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"17-18 березня на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.