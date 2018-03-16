Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:35, 16 березня 2018
79
0

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карапатх зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карапатх зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 17-18 березня у Карпатах очікується лавинна небезпека.

Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"17-18 березня на високогір'ї Закарпатської області  та у горах Івано-Франківської області очікується  значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео) Зима посеред літа: Карпати засипало снігом (фото, відео)
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео) Сильні дощі викликали повінь у Техасі (фото, відео)
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
4.4 м/с
6 %
Стрічка новин