На Харківську область насувається потужний сніговий циклон

Синоптики попереджують про хуртовини і зниження температури до 13 градусів морозу. У Харкові на три дні оголошено штормове попередження.

Висота снігового покриву складе близько 40 см \ УНІАН

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що внаслідок впливу двох активних циклонів в Харківській області з 17 по 19 березня очікуються складні погодні умови.

Читайте також Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер

"Значне погіршення погодних умов передбачається в зв'язку з виходом серії активних південних циклонів. На всі три дні в місті оголошено штормове попередження, очікуються сильні хуртовини, сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледь, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Висота снігового покриву складе близько 40 см", – зазначила завідувачка сектором метеорологічних прогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко, передає slk.kh.ua.

Так, 17 березня синоптики прогнозують сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву на 5 - 10 см). Вітер північно-східний 15 - 22 м/с. На дорогах ожеледиця.

18 березня сильний дощ з переходом в сильний сніг. Місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5 - 10 см). Вітер північно-східний 15 - 22 м/с. На дорогах ожеледиця.

А 19 березня сильний сніг, хуртовина, снігові замети (приріст снігового покриву 15 - 20 см). Місцями пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Зниження температури повітря до 8 - 13º морозу.

Через складні погодні умови всі служби, що відповідають за життєзабезпечення області, будуть працювати в посиленому режимі. Також на робочих місцях з 17 по 19 березня будуть перебувати голови райдержадміністрацій Харківської області - щоб оперативно організовувати роботу на місцях.

"Сьогодні всі служби доповіли про готовність: дорожники, обленерго, ДСНС, поліція. Ми визначили порядок взаємодії та координацію роботи. Усі необхідні паливно-мастильні матеріали, запчастини, паливо, техніка, згідно з доповідями служб, готові. Усі служби працюватимуть у цілодобовому режимі", - підкреслив керівник обласного штабу з надзвичайних ситуацій, заступник голови ХОДА Євгеній Шахненко.

Так, за інформацією комунальних служб області, в підрозділах газо-, водо- та теплопостачання готові до роботи 347 аварійних бригад, 484 одиниці основної та 52 - допоміжної техніки. Ліквідовувати можливі наслідки негоди готові й у обленерго - в разі негоди тут задіють додатково понад 1000 співробітників і 467 одиниць техніки. До роботи на дорогах області готові 742 одиниці спецтехніки, ще 480 можуть залучити в разі потреби. На магістральних дорогах підготовлені 18 майданчиків для тимчасового відстою транспорту, а також 56 стаціонарних пунктів обігріву в підрозділах Харківського облавтодору.