До Києва з 19:00 обмежать в’їзд вантажівок через негоду
У разі значного погіршення погодних умов міська влада може оголосити 19 березня вихідним.
З 19:00 до понеділка 19 березня, у зв’язку із складними погодними умовами, вводиться режим обмеження в’їзду великовагового та великовантажного транспорту до Києва.
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Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання Київського міського оперативного штабу із ліквідації надзвичайних ситуацій, передає прес-служба адміністрації.
Так, режим обмеження в’їзду передбачає, що відповідні служби оперативно прийматимуть рішення про заборону або дозвіл на проїзд вантажівок в місто, виходячи з погодних умов. За словами першого заступника голови КМДА, це дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.
Режим обмеження діятиме до окремого розпорядження, враховуючи погодні умови та ситуацію на дорогах.
Поворозник також зазначив, що в разі значного погіршення погодних умов міська влада рекомендуватиме оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем. Першочергово це стосуватиметься дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Нагадаємо, на вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.
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