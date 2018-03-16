Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

У Житомирській області очікується вихід води на заплави.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Найближчими днями на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Гідрометцентр.

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Так, 16 березня на притоках Прип'яті, у межах Житомирської області, очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з виходом води на заплави з подальшим їх затопленням.

17-18 березня очiкується пiдвищення рiвнiв води: на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 0,8 м, можливий вихід води на заплаву на р. Стрв’яж - с. Луки; на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, в нижнiй течiї р. Боржава – 1,5-2,5 м, можливий вихiд води на заплаву в нижнiх течiях Боржави та Латориці в створі поста Мукачево. 16-20 березня на р. Латориця - м. Чоп вода утримуватиметься на заплавi мiждамбового простору.

Протягом 18-21 березня, у зв’язку із зниженням температури повітря, на річках Правобережжя країни очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги, на окремих ділянках річок до встановлення льодоставу, а на річках Лівобережжя – посилення льодових явищ.

Нагадаємо, протягом 17-18 березня у Карпатах очікується лавинна небезпека.