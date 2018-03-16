Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

16:01, 16 березня 2018
242
0

У Житомирській області очікується вихід води на заплави.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Найближчими днями на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Гідрометцентр.

До Києва з 19:00 обмежать в’їзд вантажівок через негоду

Так, 16 березня на притоках Прип'яті, у межах Житомирської області, очікується продовження підйомів рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями з виходом води на заплави з подальшим їх затопленням.

17-18 березня очiкується пiдвищення рiвнiв води: на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 0,8 м, можливий вихід води на заплаву на р. Стрв’яж - с. Луки; на рiчках Закарпатської областi на 0,5-1,5 м, в нижнiй течiї р. Боржава – 1,5-2,5 м, можливий вихiд води на заплаву в нижнiх течiях Боржави та Латориці в створі поста Мукачево. 16-20 березня на р. Латориця - м. Чоп вода утримуватиметься на заплавi мiждамбового простору.

Протягом 18-21 березня, у зв’язку із зниженням температури повітря, на річках Правобережжя країни очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги, на окремих ділянках річок до встановлення льодоставу, а на річках Лівобережжя – посилення льодових явищ. 

Нагадаємо, протягом 17-18 березня у Карпатах очікується лавинна небезпека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали
Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір Снігова пастка у Карпатах: з гір евакуйовують дитячий табір
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1 Біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 6,1
Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта) Погода на вихідні: в Україні похолодає і пройдуть дощі з грозами, на заході до + 14° (карта)
На заході України очікується підвищення рівнів води в річках На заході України очікується підвищення рівнів води в річках
Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди Зливи, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
4.4 м/с
6 %
Стрічка новин