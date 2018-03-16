У Дніпропетровській області на три дні оголосили штормове попередження
Рятувальники просять громадян дотримуватися заходів особистої безпеки та правил дорожнього руху і по можливості, відмовитися від тривалого перебування на вулиці та поїздок на автомобілях.
Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на період з 16 березня по 18 березня оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.
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16 березня прогнозується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та в першій половині дня туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень на південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі від -2 до +3, вдень 2-7 градусів тепла. По місту вночі близько 0, вдень 3-5 тепла.
17 березня очікується хмарна погода та дощ. Вітер південний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-11 тепла.
18 березня також прогнозується хмарна погода, опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Вночі місцями сильні опади. Місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12, пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби від 3 морозу до 2 тепла.
Рятувальники просять громадян дотримуватися заходів особистої безпеки та правил дорожнього руху і по можливості, відмовитися від тривалого перебування на вулиці та поїздок автотранспортом. У разі надзвичайної ситуації рятувальники просять звертатися в Службу порятунку за телефоном «101».
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