До 50 сантиметрів: Україну на вихідних засипле снігом

17:05, 16 березня 2018
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З 17 по 19 березня на всій території України, крім південних і південно-східних областей, випаде сніг.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Протягом трьох днів на всій території України, крім південних і південно-східних областей, йтимуть дуже сильні снігопади.

"Сніг випаде на висоту від 20 до 50 сантиметрів", - розповів "Обозревателю" начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.

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Відповідаючи на питання, коли до України прийдуть сильні морози, синоптик зазначив: "Я думаю, в цій ситуації треба говорити про сильні і дуже сильні снігопади, а не про морози".

У цьому контексті він повідомив: "У період з 17 по 19 березня на всій території України, крім південних і південно-східних областей, випаде сніг".

Водночас температура повітря буде звичайною для цього періоду. Трохи похолодає вночі до 9-14 морозу, вдень до 2-7 градусів морозу.

Кульбіда додав, що на півдні та південному сході України "буде майже літо – 15 градусів тепла вдень".

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.

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