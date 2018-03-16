До 50 сантиметрів: Україну на вихідних засипле снігом
З 17 по 19 березня на всій території України, крім південних і південно-східних областей, випаде сніг.
Протягом трьох днів на всій території України, крім південних і південно-східних областей, йтимуть дуже сильні снігопади.
"Сніг випаде на висоту від 20 до 50 сантиметрів", - розповів "Обозревателю" начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.
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Відповідаючи на питання, коли до України прийдуть сильні морози, синоптик зазначив: "Я думаю, в цій ситуації треба говорити про сильні і дуже сильні снігопади, а не про морози".
У цьому контексті він повідомив: "У період з 17 по 19 березня на всій території України, крім південних і південно-східних областей, випаде сніг".
Водночас температура повітря буде звичайною для цього періоду. Трохи похолодає вночі до 9-14 морозу, вдень до 2-7 градусів морозу.
Кульбіда додав, що на півдні та південному сході України "буде майже літо – 15 градусів тепла вдень".
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних у більшості областей України похолодає, у всіх регіонах очікуються опади.
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