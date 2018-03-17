Сніжні вихідні в Україні: синоптики розповіли, які області засипле снігом
Синоптики прогнозують продовження снігопадів і в понеділок, 19 березня.
Протягом вихідних 17-18 березня під впливом двох циклонів майже в усіх регіонах України очікуються снігопади та хуртовини.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з повідомленням, 17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях очікується сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця; у Закарпатській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській областях сильні опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу; в більшості областей України пориви вітру, 15-20 м/с.
У Дніпропетровській області на три дні оголосили штормове попередження
18 березня сильні снігопади та снігові замети очікуються на території Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської. У Карпатах дуже сильний сніг. В більшості областей України пориви вітру, 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця.
Снігопади та ожеледицю прогнозують і на понеділок, 19 березня. У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети. В Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. На півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.
Рятувальники попереджають, такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних та прикарпатських областях 3 (червоний)), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.
Як повідомляв УНІАН, товщина сніжного покрову місцями сягатиме півметра.
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