Погода в Україні 18 березня буде сніжною і морозною (відео)
За прогнозами синоптиків, в Україну заходять два холодних циклони.
Погода в Україні 18 березня буде сніжною і морозяною – від весни на вихідні залишилась хіба що назва. Окрім того, лютуватиме поривчастий вітер, який відчутно занизить температуру.
Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, Україну вже місяць атакують циклони з півдня Європи. І що цікаво – південні циклони, зазвичай, ходять "серіями".
Один циклон в Україну йде з північно-східного напрямку, а інший вже над Балканами, тож скоро теж добереться до кордонів України.
"Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу – опади переважно у вигляді снігу, південніше – з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", – зазначила Діденко.
У Києві 18-го березня очікується невеликий сніг, шквальний північно-східний вітер та мороз – вночі до -10...-12 градусів, вдень – до -5...-7 градусів.
До слова, київська міська адміністрація може оголосити понеділок, 19 березня, вихідним днем – через ускладнення погоди на період 17-19 березня.
А от з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління.
Циклони принесуть до України снігопади, морози та штормовий вітер
Прогноз погоди на неділю, 18 березня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -6…-8
Івано-Франківськ – -5…-7
Тернопіль – -6…-8
Чернівці – -5…-7
Хмельницький – -6…-8
Луцьк – -6…-8
Рівне – -6…-8
Житомир – -7…-9
Вінниця – -6…-8
Одеса – 0…-2
Миколаїв – -1…-3
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – -5…-7
Черкаси – -6…-8
Чернігів – -7…-9
Суми – -7…-9
Полтава – -6…-8
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -5…-7
Харків – -7…-9
Київ – -7…-9
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+26°... +15°
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Донецьк+28°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +8°
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Київ+22°... +13°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+28°... +17°
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Луцьк+19°... +9°
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Львів+18°... +8°
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Миколаїв+26°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +13°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+28°... +17°
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Суми+22°... +12°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+25°... +14°
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Херсон+28°... +16°
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Хмельницький+20°... +10°
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Черкаси+23°... +14°
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Чернігів+23°... +11°
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Чернівці+21°... +11°