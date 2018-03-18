"Вже в Україні": синоптик показала новий циклон, який "сипле снігом і ллє дощем"

За словами синоптика, Україну вже місяць атакують циклони з півдня Європи, які, зазвичай, ходять "серіями".

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Синоптик Наталка Діденко показала, як виглядає циклон над Україною, що несе сильні опади.

Як повідомляє синоптик на своїй сторінці у Facebook, новий циклон - вже в Україні.

«Сипле снігом, на півдні ллє дощем. Київщину зачепить мало», – йдеться в повідомленні.

фото Наталка Діденко, Facebook

За інформацією Діденко, погода в Україні 18 березня буде сніжною і морозною, лютуватиме поривчастий вітер, який відчутно занизить температуру.

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Вона зазначила, що Україну вже місяць атакують циклони з півдня Європи, які, зазвичай, ходять "серіями".

"Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу – опади переважно у вигляді снігу, південніше – з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", – повідомила Діденко.