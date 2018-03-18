Вплив двох циклонів: в Україні завтра очікуються снігопади та хуртовини

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

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За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу двох активних південно-західних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови - 19 березня на українців чекають снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє ДСНС. Зазначається що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

"У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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18 березня в Україні, крім північних областей, сніг, хуртовини, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сильні снігопади, снігові замети, у Карпатах дуже сильний сніг; в більшості областей України пориви вітру, 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що на вихідних майже по всій Україні вдарять морози.