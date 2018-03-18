Синоптик розповів, коли морози і снігопади підуть з України

Директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, коли в Україні стане тепліше.

Зима не поспішає йти з України / фото УНІАН

Найближчими днями очікувати істотного потепління в Україні не варто. Зима буде ще панувати найближчі п'ять днів.

Про це розповів директор українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Сегодня".

"Ну, згадайте хоча б березень 2013 року, коли 23 числа випав сніг й вдарили морози. Тому все йде нормально. І потепління буде, але не одразу", – прокоментував він нинішню погоду.

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За його словами, весна прийде вже 23-24 березня, хоча снігопади припиняться вже у найближчі два дні.

"Опади протриматися ще два дні. Вже з вівторка, 20 березня, опади припиняться. Але морозна погода протримається ще кілька днів. А вже до наступних вихідних, тобто до 23 – 24 березня, потеплішає. У будь-якому разі, денна температура буде плюсовою", – зазначив Кульбіда.

Від також наголосив, що потепління прийде із заходу, і першими під подих весни потраплять західні області України.

Як повідомляв Укргідрометцентр, внаслідок дії двох активних південно-західних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови - 19 березня українців чекають снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця.