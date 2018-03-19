В Україні сьогодні буде холодно, пройдуть снігопади (карта)

08:10, 19 березня 2018
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На заході до -17°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 березня в Україні пройдуть снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

Синоптик розповів, коли морози і снігопади підуть з України

На сході пройде сніг, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +9°.

На заході України практично без опадів. Температура до -17°.

У північних областях снігопади. Температура до -15°. У центрі також очікуються опади, температура до -14°.

Прогноз на 19 березня / УНІАН
Прогноз на 19 березня / УНІАН

Згідно з народним прогнозом, 19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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