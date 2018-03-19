У Києві сьогодні без опадів, температура до -10°
Вдень у столиці до -5°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 березня, у Києві без опадів, температура до -10°.
Синоптик розповів, коли морози і снігопади підуть з України
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -7°. Вітер північно-східний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:04, а зайде у 18:08.
Як повідомляв УНІАН, 19 березня в Україні пройдуть снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+23°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+22°... +12°
-
Миколаїв+21°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +12°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +6 °
Вологість: 49 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:22
Захід 19:54
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин