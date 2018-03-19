У Києві сьогодні без опадів, температура до -10°

Вдень у столиці до -5°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 березня, у Києві без опадів, температура до -10°.

Читайте також Синоптик розповів, коли морози і снігопади підуть з України

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -7°. Вітер північно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:04, а зайде у 18:08.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня в Україні пройдуть снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.