У Києві сьогодні без опадів, температура до -10°

08:30, 19 березня 2018
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Вдень у столиці до -5°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 19 березня, у Києві без опадів, температура до -10°.

Синоптик розповів, коли морози і снігопади підуть з України

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -7°. Вітер північно-східний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:04, а зайде у 18:08.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня в Україні пройдуть снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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