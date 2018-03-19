Через негоду в Україні знеструмлено 129 населених пунктів

09:40, 19 березня 2018
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У Запорізькій області без світла залишаються 40 населених пунктів.

Через негоду знеструмлено майже 130 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено майже 130 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях.

У Києві сьогодні без опадів, температура до -10°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Запорізькій області без світла залишаються 40 населених пунктів, Миколаївській – 35, Донецькій – 22, Дніпропетровській – 17, Одеській – 10, Херсонській – 3 та Кіровоградській – 2.

Рятувальники зазначають, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 19 березня в Україні пройдуть снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода.

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