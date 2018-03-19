Через негоду в Україні знеструмлено 129 населених пунктів
У Запорізькій області без світла залишаються 40 населених пунктів.
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях.
У Києві сьогодні без опадів, температура до -10°
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Запорізькій області без світла залишаються 40 населених пунктів, Миколаївській – 35, Донецькій – 22, Дніпропетровській – 17, Одеській – 10, Херсонській – 3 та Кіровоградській – 2.
Рятувальники зазначають, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, 19 березня в Україні пройдуть снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+23°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+22°... +12°
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Миколаїв+21°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +12°