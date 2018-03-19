Дніпро замело снігом: місто стало епіцентром циклону (фото)

10:42, 19 березня 2018
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19 березня транспортний колапс охопив все місто, а деякі населені пункти залишилися без світла.

Дніпро замело снігом - 18 березня в місто прийшов новий циклон, сильний сніг ішов весь день і всю ніч.

Про це повідомляє "Інформатор".Опадів настільки багато, що комунальники та працівники ДСНС змушені цілодобово рятувати Дніпро від погодного колапсу і витягувати автомобілі, що потрапили в сніговий полон.

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19 березня транспортний колапс охопив все місто, а деякі населені пункти залишилися без світла.

Як повідомляв УНІАН, через негоду в Україні знеструмлено 129 населених пунктів.

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