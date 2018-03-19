Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

У Карпатах зберігається лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"19-20 березня, у зв’язку зі снігопадами, у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 129 населених пунктів у 7 областях.