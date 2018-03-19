В Одеській області через снігопад утворився двохкілометровий затор

Рух транспорту значно ускладнився на 303-му кілометрі автодороги Київ-Одеса.

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В Одеській області в результаті негоди утворився двохкілометровий транспортний затор, в який потрапили близько 100 транспортних засобів, в тому числі два пасажирських автобуси з дітьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, 18 березня приблизно о 23.30 на 303-му кілометрі автодороги Київ-Одеса, неподалік від смт Любашівка Одеської області, через сильні опади у вигляді снігу, значно ускладнився рух.

«Зокрема, вантажівки не могли самостійно заїхати на гору. В результаті утворилося скупчення транспорту довжиною 1,5-2 км. Усього в пробці опинилися близько 100 одиниць техніки, з них 2 автобуси, де перебували 120 дітей. За допомогою техніки високої прохідності облавтодору автобуси з дітьми витягли зі снігових заметів та направили до Одеси», - розповіли в главку.

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О 2.30 затор на 303-му кілометрі автодороги Київ-Одеса було ліквідовано. Проїзд транспорту забезпечено. Усього на місці події було звільнено 31 одиницю техніки, з них 28 вантажних автомобілів і 3 автобуси, з них 2 - з дітьми. Врятовано 208 осіб, з них 120 дітей.

«Поки на узбіччі дороги залишилася частина вантажівок. Роботи зі звільнення великовантажного транспорту тривають», - розповіли у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Дніпро замело снігом.