Погода на тиждень: в Україні очікуються морози і снігопади (карта)
Місцями температура опуститься до -19°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні збережеться морозна погода, пройдуть снігопади.
В Україні сьогодні буде холодно, пройдуть снігопади (карта)
У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На півночі до -14°, у центрі та на заході до -8°. На сході стовпчик термометра опуститься до -12°, на півдні до -6°.
У вівторок, 20 березня, в Україні пройдуть снігопади. На півночі до -8°.
У середу, 21 березня, місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на заході - до -16°. В інших регіонах до -10°.
У четвер без опадів. Вночі по країні -19°...-2°, вдень на півдні до +3°.
У п'ятницю практично без опадів. На заході до -18°, в інших регіонах 0°...-11°.
24 і 25 березня в Україні без опадів, трохи потепліє. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -12°, на решті території -9°...-3°. Вдень температура по країні -2°...+4°. У неділю вночі на заході до -10°, вдень в Україні від -1° до +6°.
Народний прогноз
19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді. Якщо 20 березня - бути холодній погоді. Дикі качки змащують і чистять пір'я — до поганої погоди.
21 березня. Якщо півень співає на паркані, то погода буде гарною, а якщо він зайшов у будинок, то буде лихо.
22 березня цвірінькання горобців повідомляє про найближче потепління. 23 березня ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди.
24 березня ворони, які спускаються на землю, прогнозують потепління. 25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +8°
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Дніпро+16°... +4°
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Донецьк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запоріжжя+16°... +3°
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Івано-Франківськ+23°... +9°
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Київ+16°... +6°
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Кіровоград+16°... +5°
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Луганськ+11°... 0°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+22°... +12°
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Миколаїв+21°... +8°
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Одеса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Рівне+20°... +9°
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Сімферополь+20°... +6°
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Суми+11°... 0°
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Тернопіль+21°... +10°
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Харків+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+16°... +5°
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Чернігів+14°... +4°
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Чернівці+22°... +12°