Погода на тиждень: в Україні очікуються морози і снігопади (карта)

Місцями температура опуститься до -19°.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні збережеться морозна погода, пройдуть снігопади.

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У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На півночі до -14°, у центрі та на заході до -8°. На сході стовпчик термометра опуститься до -12°, на півдні до -6°.

Прогноз на 19 березня / УНІАН

У вівторок, 20 березня, в Україні пройдуть снігопади. На півночі до -8°.

Прогноз на 20 березня / УНІАН

У середу, 21 березня, місцями пройде сніг. Найхолодніше буде на заході - до -16°. В інших регіонах до -10°.

Прогноз на 21 березня / УНІАН

У четвер без опадів. Вночі по країні -19°...-2°, вдень на півдні до +3°.

Прогноз на 22 березня / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На заході до -18°, в інших регіонах 0°...-11°.

Прогноз на 23 березня / УНІАН

24 і 25 березня в Україні без опадів, трохи потепліє. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -12°, на решті території -9°...-3°. Вдень температура по країні -2°...+4°. У неділю вночі на заході до -10°, вдень в Україні від -1° до +6°.

Прогноз на 24 березня / УНІАН

Прогноз на 25 березня / УНІАН

Народний прогноз

19 березня варто звернутися до власного самопочуття. Якщо суглоби німіють, то бути поганій погоді. Якщо 20 березня - бути холодній погоді. Дикі качки змащують і чистять пір'я — до поганої погоди.

21 березня. Якщо півень співає на паркані, то погода буде гарною, а якщо він зайшов у будинок, то буде лихо.

22 березня цвірінькання горобців повідомляє про найближче потепління. 23 березня ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди.

24 березня ворони, які спускаються на землю, прогнозують потепління. 25 березня, якщо наполегливо каркають ворони, значить, буде дощ.

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