У Дніпрі через сніговий колапс можуть оголосити надзвичайний стан (відео)
Як стало відомо журналістам, на два дні, поки не вщухне негода, навіть можуть оголосити вихідні у навчальних закладах.
У Дніпрі через негоду справжній транспортний колапс. Сніг, який щільно падав зі вчорашнього вечора усю ніч, тільки-но зупинився.
Розчищати його комунальна техніка не встигає. У міськраді навіть розмірковують над тим, аби через негоду оголосити надзвичайний стан, йдеться в сюжеті ТСН.
Автівки буксують, виїхати з дворів автомобілісти не можуть через нерозчищені внутрішньоквартальні дороги. Але найгірша ситуація з громадським транспортом, адже він ходить з великими затримками. З віддалених спальних масивів виїхати в центр дуже складно. Тролейбуси буксують. Маршрутки просто не виходять на рейс. На зупинках зранку люди стояли у чергах по 2 години, а потім не дочекавшись маршруток, розвертались та йшли додому.
Дніпро замело снігом: місто стало епіцентром циклону (фото)
Хоча автомобільні шляхи в області усі офіційно проїздні, їхати ними рятувальники не радять. За ніч з переметів вони витягли не одну сотню автівок. Адже шар снігу подекуди аж по коліно, і хоч шляхи учора розчищали, там знову замело.
У місті, як запевняють комунальники, спецтехніка із розчищення шляхів працювала безперервно. Але кількість чистих доріг у Дніпрі зараз можна на пальцях порахувати.
Щойно у міській раді почала роботу спеціальна комісія, на ній фахівці вирішуватимуть питання про можливість введення у Дніпрі надзвичайного стану через негоду.
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