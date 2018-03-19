Завтра до України повернуться снігопади та хуртовини

На півдні очікується сніг з дощем.

Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 20 березня, в Україні ускладниться погода: повернуться снігопади та хуртовини.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Читайте також В Україні сьогодні буде холодно, пройдуть снігопади (карта)

"20-го березня у більшості областей України, починаючи з південного заходу, знову снігопади та хуртовини. На півдні, де температура буде вищою, мокрий сніг з дощем, плюс налипання мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, вночі в Україні очікуються морози: -8...-14 градусів, на півночі до -14...-17 градусів, на півдні -1...-6 градусів. Завтра вдень: -2...-7, на півдні 0...+4 градуси, у Криму +5...+12 градусів. На дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, цього тижня в Україні збережеться морозна погода, пройдуть снігопади.