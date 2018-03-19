Це ще не все: в середу Дніпро знову накриє заметіль
у Дніпрі очікується друга, менш інтенсивна «серія» циклону, яка пройде в середу.
Дніпро не був готовий до продовження зими, тому 19 березня транспортний колапс охопив все місто, дороги і тротуари не розчистили, а деякі населені пункти залишилися без світла. Про це повідомив радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Юрій Голік.
У Дніпрі через сніговий колапс можуть оголосити надзвичайний стан (відео)
За його даними, за добу випала подвійна норма місячних опадів у вигляді снігу - 40 см.
«За попередньою оцінкою, офіційні синоптики злегка помилилися. Одним з епіцентрів циклону була Дніпропетровська область. Синоптики помилилися приблизно на 300 км. Ніхто не спить. Всі служби працюють. Потерпіть. Всі роблять максимум можливого і неможливого», - написав Голик на сторінці в соцмережі.
Він додав, що в Дніпрі очікується друга, менш інтенсивна «серія» циклону, яка пройде в середу. А вже з понеділка погода покращиться, і в Дніпро прийде справжня весна.
Через погодні умови, станом на 8:00, 35 населених пунктів залишилися без електроенергії. Бригади КП «Обленерго» вже усувають пошкодження.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +8°
-
Дніпро+16°... +4°
-
Донецьк+14°... +1°
-
Житомир+18°... +8°
-
Запоріжжя+16°... +3°
-
Івано-Франківськ+23°... +9°
-
Київ+16°... +6°
-
Кіровоград+16°... +5°
-
Луганськ+11°... 0°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+22°... +12°
-
Миколаїв+21°... +8°
-
Одеса+25°... +10°
-
Полтава+13°... +3°
-
Рівне+20°... +9°
-
Сімферополь+20°... +6°
-
Суми+11°... 0°
-
Тернопіль+21°... +10°
-
Харків+11°... +1°
-
Херсон+20°... +7°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+16°... +5°
-
Чернігів+14°... +4°
-
Чернівці+22°... +12°