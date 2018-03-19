Це ще не все: в середу Дніпро знову накриє заметіль

13:28, 19 березня 2018
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у Дніпрі очікується друга, менш інтенсивна «серія» циклону, яка пройде в середу.

dp.informator.ua
За добу в місті випала подвійна норма місячних опадів у вигляді снігу \ dp.informator.ua

Дніпро не був готовий до продовження зими, тому 19 березня транспортний колапс охопив все місто, дороги і тротуари не розчистили, а деякі населені пункти залишилися без світла. Про це повідомив радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Юрій Голік.

У Дніпрі через сніговий колапс можуть оголосити надзвичайний стан (відео)

За його даними, за добу випала подвійна норма місячних опадів у вигляді снігу - 40 см.

«За попередньою оцінкою, офіційні синоптики злегка помилилися. Одним з епіцентрів циклону була Дніпропетровська область. Синоптики помилилися приблизно на 300 км. Ніхто не спить. Всі служби працюють. Потерпіть. Всі роблять максимум можливого і неможливого», - написав Голик на сторінці в соцмережі.

Він додав, що в Дніпрі очікується друга, менш інтенсивна «серія» циклону, яка пройде в середу. А вже з понеділка погода покращиться, і в Дніпро прийде справжня весна.

Через погодні умови, станом на 8:00, 35 населених пунктів залишилися без електроенергії. Бригади КП «Обленерго» вже усувають пошкодження.

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