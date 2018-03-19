Лісові пожежі охопили південний схід Австралії

14:42, 19 березня 2018
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Про загиблих не повідомляється.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В австралійському штаті Новий Південний Уельс площа лісової пожежі перевищила 1 тис. гектарів.

У Китаї пожежа охопила 100 га лісу

Вогонь вже знищив понад 70 будинків та інших будівель, передає Сіньхуа.

Пожежа почалася ввечері 18 березня. Через сильні пориви вітру та високу температуру повітря вогонь поширився із заходу на схід до приморського містечка Татра.

На даний момент з вогнем борються 150 співробітників пожежної служби. Один з пожежників-добровольців постраждав, ще четверо осіб отримують медичну допомогу через отруєння густим димом.

З регіону евакуювали кілька сотень місцевих жителів. Відомостей про жертви або зниклих безвісти поки не надходило.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті лісової пожежі в індійському штаті Тамілнад.

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