Синоптики попереджають про сильні опади та ожеледицю в Україні

15:36, 19 березня 2018
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У багатьох областях завтра очікується сильний снігопад.

Завтра до України повернутсья снігопади / УНІАН
Завтра до України повернутсья снігопади / УНІАН

Завтра, 20 березня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

В Україні сьогодні буде холодно, пройдуть снігопади (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 20 березня на дорогах України ожеледиця. Вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях очікуються сильні опади (сніг, мокрий сніг), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Нагадаємо, цього тижня в Україні збережеться морозна погода, пройдуть снігопади.

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