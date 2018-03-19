В Україні завтра пройде сніг, температура -8° (відеопрогноз)

На півдні очікується сніг з дощем.

Завтра в Україні пройдуть снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 березня в Україні пройдуть снігопади, на півночі до -8°.

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На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура -6°.

На заході України снігопади. Температура -7°.

У північних областях пройде сніг. Температура -8°. У центрі також очікуються опади, температура до -6°.

За народним прогнозом, якщо 20 березння качки змащують і чистять пір'я — до поганої погоди. Небо при заході сонця яскраво-жовте, переходить у червоне — до посилення вітру.

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