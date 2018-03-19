Синоптик розповіла, коли українцям слід очікувати потепління (відео)
20 березня – День весняного рівнодення, але справжнє весняне потепління прийде в Україну не раніше 26 березня.
В Україні з 26 березня очікується потепління, повідомляє синоптик Наталка Діденко. До цього дня, зокрема і завтра, 20 березня, в більшості областей буде прохолодно, очікуються снігопади і хуртовини.
Синоптик розповів, коли морози і снігопади підуть з України
«20 березня, завтра, – День весняного рівнодення. Тобто, вже усі умови для приходу весни виконано…Бо завтра черговий циклон з Балкан принесе в Україну снігопади, вітри, а мороз – втримається. На Півдні – мокрий сніг та дощ, на південному сході вдень – до «плюсів», – написала Діденко у соцмережі.
Синоптик повідомила, що найближчої ночі знову морози: 8-14 градусів морозу, на півночі до – 14-17 градусів, на півдні -1-6 градусів, вдень очікується 2-7 градусів морозу, на півдні 0+4 градуси, в Криму +5+12 градусів.
У Києві завтра очікується сніг, вночі до 12 градусів морозу, вдень – 5 градусів.
За даними Укргідрометцентру, 20 березня вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській і Миколаївській областях очікується сильний сніг, мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
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