До України сьогодні повернуться снігопади, у всіх регіонах буде холодно (карта)

08:13, 20 березня 2018
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На півночі до -8°.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 березня в Україні пройдуть снігопади, на півночі до -8°.

Погода на тиждень: в Україні очікуються морози і снігопади (карта)

На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура -6°.

На заході України снігопади. Температура -7°.

У північних областях пройде сніг. Температура -8°. У центрі також очікуються опади, температура до -6°.

Прогноз на 20 березня / УНІАН
Прогноз на 20 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 20 березня дикі качки змащують і чистять пір'я — до поганої погоди. Небо при заході сонця яскраво-жовте, переходить у червоне — до посилення вітру.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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