У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -4°

08:30, 20 березня 2018
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Ввечері у столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 березня, у Києві пройде сніг, температура до -6°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-східний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:04, а зайде у 18:08.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Україні пройдуть снігопади, на півночі до -8°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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