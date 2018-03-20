У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -4°
Ввечері у столиці трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 20 березня, у Києві пройде сніг, температура до -6°.
Погода на тиждень: в Україні очікуються морози і снігопади (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-східний, до 3,3 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:04, а зайде у 18:08.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Україні пройдуть снігопади, на півночі до -8°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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