У п'яти областях України оголосили штормове попередження
Сильні снігопади можуть привести до порушення руху транспорту.
У п'яти областях України оголосили штормове попередження на 20 березня: очікується сильний сніг та ожеледь.
У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -4°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях очікується сильний сніг, мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Крім того, у Карпатах зберігається значний, третій, рівень сніголавинної небезпеки.
Нагадаємо, 20 березня в Україні пройдуть снігопади, на півночі до -8°.
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