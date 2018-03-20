Сильні снігопади можуть привести до порушення руху транспорту.

У п'яти областях оголосили штормове попередження / УНІАН

У п'яти областях України оголосили штормове попередження на 20 березня: очікується сильний сніг та ожеледь.

Читайте також У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -4°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Вдень у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях очікується сильний сніг, мокрий сніг (приріст снігового покриву 10-15 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Крім того, у Карпатах зберігається значний, третій, рівень сніголавинної небезпеки.

Нагадаємо, 20 березня в Україні пройдуть снігопади, на півночі до -8°.