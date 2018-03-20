Через негоду в Україні залишаються знеструмленими чотири населені пункти

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Чотири населені пункти залишаються без світла / Фото УНІАН

Станом на ранок 20 березня в Україні через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, без світла залишаються два населені пункти в Донецькій області і два - у Луганській. Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у п'яти областях України оголосили штормове попередження на 20 березня: очікується сильний сніг та ожеледь.