Не менше 20 людей загинули в результаті шторму на Мадагаскарі

11:55, 20 березня 2018
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Понад 19 тис. людей постраждали від стихії.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами потужного тропічного шторму на Мадагаскарі стали не менше 20 людей.

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Очікується, що надалі ця цифра збільшиться, передає Сіньхуа з посиланням на Національний департамент ризиків та надзвичайних ситуацій Мадагаскару.

16 березня в районі східного узбережжя Мадагаскару тропічний циклон "Еліакім" зруйнував більше двох тисяч будинків і кілька мостів, понад 19 тис. людей постраждали від стихії.

Нагадаємо, шторм "Фелікс" викликав у Португалії величезні хвилі, повені і зсуви.

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