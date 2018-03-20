Не менше 20 людей загинули в результаті шторму на Мадагаскарі

Понад 19 тис. людей постраждали від стихії.

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Жертвами потужного тропічного шторму на Мадагаскарі стали не менше 20 людей.

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Очікується, що надалі ця цифра збільшиться, передає Сіньхуа з посиланням на Національний департамент ризиків та надзвичайних ситуацій Мадагаскару.

16 березня в районі східного узбережжя Мадагаскару тропічний циклон "Еліакім" зруйнував більше двох тисяч будинків і кілька мостів, понад 19 тис. людей постраждали від стихії.

Нагадаємо, шторм "Фелікс" викликав у Португалії величезні хвилі, повені і зсуви.