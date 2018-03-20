Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

12:34, 20 березня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 20-21 березня в Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими чотири населені пункти

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 березня у Карпатах, а 21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'яти областях України оголосили штормове попередження на 20 березня: очікується сильний сніг та ожеледь.

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