Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 20-21 березня в Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"20 березня у Карпатах, а 21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'яти областях України оголосили штормове попередження на 20 березня: очікується сильний сніг та ожеледь.