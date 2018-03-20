Європа потерпає від повеней

З небезпечних районів евакуювали місцевих жителів.

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Сильні дощі призвели до повеней у кількох європейських країнах.

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Так, у Хорватії в долині Косінь оголошено надзвичайний стан - з берегів вийшла річка Ліка. Найскладніша ситуація склалася в містах Каролвац, Ясеновац. Надходять повідомлення про зсуви, які загрожують житловим будинкам, передає Euronews.

У той же час в Румунії десятки будинків постраждали від зсувів. Так, у Валахії паводки тривають протягом останніх двох тижнів. Порушено дорожнє сполучення, обірвані лінії електропередач. З небезпечних районів евакуювали місцевих жителів.

Нагадаємо, жертвами потужного тропічного шторму на Мадагаскарі стали не менше 20 людей.