Європа потерпає від повеней

13:51, 20 березня 2018
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З небезпечних районів евакуювали місцевих жителів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сильні дощі призвели до повеней у кількох європейських країнах.

У результаті повені в Болівії постраждали майже 10 тисяч сімей

Так, у Хорватії в долині Косінь оголошено надзвичайний стан - з берегів вийшла річка Ліка. Найскладніша ситуація склалася в містах Каролвац, Ясеновац. Надходять повідомлення про зсуви, які загрожують житловим будинкам, передає Euronews.

У той же час в Румунії десятки будинків постраждали від зсувів. Так, у Валахії паводки тривають протягом останніх двох тижнів. Порушено дорожнє сполучення, обірвані лінії електропередач. З небезпечних районів евакуювали місцевих жителів.

Нагадаємо, жертвами потужного тропічного шторму на Мадагаскарі стали не менше 20 людей.

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