Синоптик розповіла, коли до України прийде потепління

Завтра в Україні збережеться холодна погода.

Наступного тижня в Україні потепліє / УНІАН

Потепління в Україні почнеться наступного тижня.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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За її словами, з 26 березня тепло "вийде на нормальну дорогу", по всій країні очікується підвищення температури.

Завтра, за словами Діденко, в Україні зберігатиметься холодна погода.

"21 березня вночі очікується -3…-10 градусів, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях -7…-12 градусів. Завтра вдень 0…-5 градусів, на півдні від 2 морозу до 4 тепла, у Криму 4...10 градусів тепла", - пише вона.

Нагадаємо, у п'яти областях України оголосили штормове попередження на 20 березня: очікується сильний сніг та ожеледь.