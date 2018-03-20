На Тайвані стався потужний землетрус

15:51, 20 березня 2018
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Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

На Тайвані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Тайвані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

На Тайвані в місті Тайнань 20 березня стався землетрус магнітудою 5,1.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 14 км і знаходився в точці з координатами 23,33 градуса північної широти і 120,52 градуса східної довготи.

Про потерпілих і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 березня, в Ірані стався землетрус магнітудою 4,6.

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