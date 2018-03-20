На Тайвані стався потужний землетрус
Про потерпілих і руйнування не повідомляється.
На Тайвані в місті Тайнань 20 березня стався землетрус магнітудою 5,1.
Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Китайський центр сейсмологічних мереж.
Епіцентр землетрусу залягав на глибині 14 км і знаходився в точці з координатами 23,33 градуса північної широти і 120,52 градуса східної довготи.
Про потерпілих і руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 березня, в Ірані стався землетрус магнітудою 4,6.
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