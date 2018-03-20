В Україні завтра пройдуть снігопади, на заході вночі до -12° (відеопрогноз)
Опади очікуються в більшості областей.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 березня, в Україні пройдуть снігопади, на заході до -12°.
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На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура -6°.
На заході України снігопади. Температура до -12°.
У північних областях місцями пройде сніг. Температура до -4°. Без опадів, температура до -6°.
За народним прогнозом, якщо 21 березня півень співає на паркані, то погода буде гарною, а якщо він зайшов у будинок, то буде лихо.
Прогноз погоди в Україні на середу, 21 березня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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