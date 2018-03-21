Сніг і прохолода: синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень
Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня очікується дощ зі снігом.
Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що навіть початок квітня буде відносно прохолодним.
За його словами, потепління в Україні очікується з 25-26 березня, передає "Апостроф".
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"Але це невисокі температури: 3-5 градусів тепла. Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня (в 2018 році свято випадає на 8 квітня, - Ред.). Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів. Не більше. Погода вітряна, сира, прохолодна", - розповів синоптик.
Горбань також додав, що наступні сім днів після Великодня зазвичай температури наростають швидко, але цьогоріч швидкого наростання температур чекати не варто. Зазначається, що очікується 11-12 градусів вище нуля.
Як раніше прогнозувала синоптик Наталія Діденко, з 26 березня тепло "вийде на нормальну дорогу", по всій країні очікується підвищення температури.
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