Сніг і прохолода: синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень

07:58, 21 березня 2018
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Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня очікується дощ зі снігом.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що навіть початок квітня буде відносно прохолодним.

За його словами, потепління в Україні очікується з 25-26 березня, передає "Апостроф".

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"Але це невисокі температури: 3-5 градусів тепла. Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня (в 2018 році свято випадає на 8 квітня, - Ред.). Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів. Не більше. Погода вітряна, сира, прохолодна", - розповів синоптик.

Горбань також додав, що наступні сім днів після Великодня зазвичай температури наростають швидко, але цьогоріч швидкого наростання температур чекати не варто. Зазначається, що очікується 11-12 градусів вище нуля.

Як раніше прогнозувала синоптик Наталія Діденко, з 26 березня тепло "вийде на нормальну дорогу", по всій країні очікується підвищення температури.

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