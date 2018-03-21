В Україні сьогодні пройдуть снігопади, у всіх регіонах буде холодно (карта)

08:10, 21 березня 2018
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Місцями до -12°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 21 березня, в Україні пройдуть снігопади, на заході до -12°.

Синоптик розповіла, коли до України прийде потепління

На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура -6°.

На заході України снігопади. Температура до -12°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура до -4°. Без опадів, температура до -6°.

Прогноз на 21 березня / УНІАН
Прогноз на 21 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 21 березня півень співає на паркані, то погода буде гарною, а якщо він зайшов у будинок, то буде лихо.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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