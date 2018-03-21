У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -4°

Вдень у столиці до -1°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 21 березня в Києві без опадів, температура до -4°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-східний, до 3,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:04, а зайде у 18:08.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 березня, в Україні пройдуть снігопади, на заході до -12°.

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