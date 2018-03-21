В Україні через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів

09:44, 21 березня 2018
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Рух автомобільного транспорту на автошляхах країни забезпечено.

Без світла залишаються 18 населених пунктів / Фото УНІАН
Без світла залишаються 18 населених пунктів / Фото УНІАН

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у двох областях.

У Києві сьогодні пройде сніг, температура до -4°

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Миколаївській області без електропостачання залишаються 11 населених пунктів, у Донецькій - сім.

За даними ДСНС, рух автомобільного транспорту на автошляхах країни забезпечено. Рятувальники протягом доби відбуксирували 169 автотранспортних засобів, в яких знаходилось 258 осіб.

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у середу, 21 березня, в Україні пройдуть снігопади, на заході до -12°.

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