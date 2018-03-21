Синоптики попереджають українців про снігопади та ожеледицю

10:37, 21 березня 2018
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Місцями очікується сильний вітер.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

Сьогодні, 21 березня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, сильний вітер та ожеледиця.

В Україні сьогодні пройдуть снігопади, у всіх регіонах буде холодно (карта)

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр

Так, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській областях сильний сніг, вдень місцями невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви до 15-20 м/с, вночі на Приазов'ї місцями 25-28 м/с.

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у двох областях.

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