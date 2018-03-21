У Болівії стався землетрус

11:52, 21 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Болівії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Болівії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 21 березня, у Болівії стався землетрус магнітудою 4,7.

На Тайвані стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 124 км на південний захід від міста Уюні. Осередок землетрусу залягав на глибині 220,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 7,5 в Папуа-Новій Гвінеї загинули не менше 80 осіб. Цей землетрус став найсильнішим за останнє сторіччя в країні.

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