У Харкові через нерозчищений сніг утворюються затори

12:43, 21 березня 2018
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За півдоби у місті насипало 5-7 сантиметрів снігу.

Негода в Харкові / ТСН
Негода в Харкові / ТСН

У Харкові через нерозчищений сніг постійно утворюються затори.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 18 населених пунктів

За півдоби у місті насипало 5-7 сантиметрів снігу, йдеться в сюжеті ТСН.

Поки проблем з громадським транспортом немає, але на узбіччях вже декілька тижнів лежать величезні льодові замети, які ніхто так і не вивозив. Тому, коли вдень машини починають паркуватися, вони фактично перегороджують проїжджі частини.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, сильний вітер та ожеледь.

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