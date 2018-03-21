У Харкові через нерозчищений сніг утворюються затори

За півдоби у місті насипало 5-7 сантиметрів снігу.

Негода в Харкові / ТСН

У Харкові через нерозчищений сніг постійно утворюються затори.

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За півдоби у місті насипало 5-7 сантиметрів снігу, йдеться в сюжеті ТСН.

Поки проблем з громадським транспортом немає, але на узбіччях вже декілька тижнів лежать величезні льодові замети, які ніхто так і не вивозив. Тому, коли вдень машини починають паркуватися, вони фактично перегороджують проїжджі частини.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, сильний вітер та ожеледь.