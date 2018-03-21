Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 21 березня у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"21 березня у горах Львівської та Івано-Франківської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, у багатьох регіонах України очікуються снігопади, сильний вітер та ожеледиця.