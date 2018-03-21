У Дніпрі за добу витратили 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків снігопаду
У місті 18-19 березня випала двомісячна норма снігу.
У Дніпрі з міського бюджету витратили 5 млн грн за добу, 19 березня, на ліквідацію наслідків снігопаду.
У Харкові через нерозчищений сніг утворюються затори
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпровської міської ради з посиланням на слова заступника міського голови з питань комунального господарства Михайла Лисенка.
За його даними, при звичайному снігопаді, коли випадає 15 см опадів, місто витрачає в середньому майже 1,2 млн грн на добу на прибирання. При нинішньому аномальному снігопаді протягом понеділка, 19 березня, було витрачено 5 млн грн.
Подальші витрати на прибирання снігу в місті поки уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 18-19 березня випала двомісячна норма снігу.
Мер Дніпра Борис Філатов в зв'язку з ліквідацією наслідків снігопаду розпорядився достроково почати весняні канікули у школах міста з 20, а не з 26 березня.
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