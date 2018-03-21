У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

15:40, 21 березня 2018
35

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Погрера.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 21 березня, в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 4,7.

На Тайвані стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 105 км на південний захід від міста Погрера. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб. Землетрус стався 7 березня в 00:13:06 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
769 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин