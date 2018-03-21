У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Погрера.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 21 березня, в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 105 км на південний захід від міста Погрера. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб. Землетрус стався 7 березня в 00:13:06 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери.