У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Погрера.
У вівторок, 21 березня, в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 4,7.
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Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 105 км на південний захід від міста Погрера. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб. Землетрус стався 7 березня в 00:13:06 за місцевим часом, епіцентр стихії знаходився в 112 км на північний захід від Поргери.
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