Завтра в Україні без опадів, вночі на заході похолодає до -16° (відеопрогноз)
По всій країні очікуються морози.
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 березня в Україні без опадів, на заході до -16°.
У Дніпрі за добу витратили 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків снігопаду
На сході практично без опадів, температура до -12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура -6°.
На заході України без опадів. Температура до -16°.
У північних областях сонячно. Температура до -9°. У центрі без опадів, температура -13°.
За народним прогнозом, 22 березня цвірінькання горобців повідомляє про найближчому потепління.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 22 березня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Сімферополь+14°... +4°
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