У Києві завтра без опадів, температура до 4 морозу

Вдень у столиці потепліє до +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 22 березня, у Києві без опадів, температура до -9°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -4°. Вітер південний, до 3,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:59, а зайде у 18:11.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Україні без опадів, на заході до -16°.

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