Шторми, торнадо і смертельно небезпечні зсуви вирують в США (фото, відео)

20:02, 21 березня 2018
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Місцева преса повідомляє принаймні про одного загиблого і декількох поранених.

Замість традиційної весни США спіткали катаклізми. Шторми, торнадо і смертельно небезпечні зсуви вирують по всій території країни.

Місцева преса повідомляє принаймні про одного загиблого і декількох поранених. Понад 3,2 тис. авіарейсів скасовано на східному узбережжі США через снігопади та інші несприятливі погодні умови.

У Харкові через нерозчищений сніг утворюються затори

Так, у нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді скасовано понад 600 рейсів. Аеропорти Джона Кеннеді, Ла-Гуардія і Ньюарка в штаті Нью-Джерсі повідомляють про скасування 2 тис. рейсів. Перевізники пропонують пасажирам безоплатно здати квитки або обміняти на більш пізні дати.

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