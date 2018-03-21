Шторми, торнадо і смертельно небезпечні зсуви вирують в США (фото, відео)
Місцева преса повідомляє принаймні про одного загиблого і декількох поранених.
Замість традиційної весни США спіткали катаклізми. Шторми, торнадо і смертельно небезпечні зсуви вирують по всій території країни.
Місцева преса повідомляє принаймні про одного загиблого і декількох поранених. Понад 3,2 тис. авіарейсів скасовано на східному узбережжі США через снігопади та інші несприятливі погодні умови.
У Харкові через нерозчищений сніг утворюються затори
Так, у нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді скасовано понад 600 рейсів. Аеропорти Джона Кеннеді, Ла-Гуардія і Ньюарка в штаті Нью-Джерсі повідомляють про скасування 2 тис. рейсів. Перевізники пропонують пасажирам безоплатно здати квитки або обміняти на більш пізні дати.
США страждають від лютої негоди
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+15°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+12°... +4°
-
Житомир+15°... +7°
-
Запоріжжя+14°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+16°... +6°
-
Луганськ+11°... +4°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+18°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+15°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+17°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +15 °
Вологість: 48 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Фаза місяця:
Стрічка новин