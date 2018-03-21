Шторми, торнадо і смертельно небезпечні зсуви вирують в США (фото, відео)

Місцева преса повідомляє принаймні про одного загиблого і декількох поранених.

Замість традиційної весни США спіткали катаклізми. Шторми, торнадо і смертельно небезпечні зсуви вирують по всій території країни.

Місцева преса повідомляє принаймні про одного загиблого і декількох поранених. Понад 3,2 тис. авіарейсів скасовано на східному узбережжі США через снігопади та інші несприятливі погодні умови.

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Так, у нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді скасовано понад 600 рейсів. Аеропорти Джона Кеннеді, Ла-Гуардія і Ньюарка в штаті Нью-Джерсі повідомляють про скасування 2 тис. рейсів. Перевізники пропонують пасажирам безоплатно здати квитки або обміняти на більш пізні дати.